Erdal Sağlam: Rakamları kurcaladığınızda, her seferinde ekonominin çok kötü yönetildiği ortaya çıkıyor

Rakamların arkasını kurcaladığınızda, her seferinde Türkiye ekonomisinin çok kötü yönetildiği ortaya çıkıyor. Ekonomiden anlayanların hepsi “Eğer daha dengeli, bilinçli, planlı, vizyonu olan bir politika uygulansaydı şimdi geldiğimiz noktadan çok daha iyi durumdaydık” diyor.

Faizleri ve kurları baskılamadan, piyasa şartlarını sopa ile zorlamadan bir yönetim anlayışı güdülseydi, kesinlikle son yaşadığımız dalgayı yaşamazdık.

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Ama bunun için ekonomiyi yönetenlerin kafasında ‘İstikrar ve ekonominin öngörülebilirliğini sağlamak’ kaygısı olmalı. Bunun yerine ‘sıkıştık, bugün bunu yaparız, gerekirse yarın tersini yaparız’ aymazlığı olursa, ekonominin kazalara uğraması kaçınılmaz olur. Daha önce de yaşadık; vizyonu ve planı olmayan kötü yönetimler Türkiye ekonomisini krizlere soktu, halkı fakirleştirdi.

Erdal Sağlam’ın yazısı