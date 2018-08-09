Erdal Sağlam: Rahip sorunu çözülmezse işlerin çok daha zor hale gelmesi kaçınılmaz

Merkez Bankası’nın faiz artışı belki bir miktar soluklandırır ama en acil sorun olan kurların hızlı yükselişini tek başına engelleyemez.

ABD ile Rahip krizinin yakın zamanda çözülmesi olumlu etki yapar ancak ondan sonra da açıklanacak Orta Vadeli program ve içeriği kurlarda belirleyici unsur olabilir.

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Çünkü unutmayalım ki; piyasalarda yaşadığımız büyük bozulmada temel unsur, enflasyon başta olmak üzere, makro ekonomik dengelerin bozulmuş olması.

ABD’nin bu konuda ısrarlı olması halinde, İran sorunu da Türkiye’yi ve piyasaları, dolayısıyla kurları etkilemeye devam edecektir.

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ABD ile Rahip sorunu çözülmezse ne olur derseniz; işlerin çok daha zor hale gelmesi bence kaçınılmaz olacaktır.

Erdal Sağlam’ın yazısı