Erdal Sağlam: Piyasalardaki tepki aslında uygulanan ekonomi politikalarına verilen bir tepki

Enflasyondaki trendin geriye çevrilmesinin giderek zorlaştığı da ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayının tüketici fiyat artışını (TÜFE), geçen yılın aynı ayındaki gibi, 0.86 oranında açıklarken, yıllık oran yüzde 11.7 oldu. Bu rakamın piyasa beklentilerine yakın ve yatay bir hareketi gösterdiğini söyleyebiliriz ama piyasa buna rağmen tepki gösterdi. Tabii ki doların uluslararası piyasadaki artışı etkiliydi ama sadece dolarda değil, Avro’da da dolayısıyla sepet kurda da artış yaşandı.

Dolayısıyla piyasalardaki bu tepkinin aslında uygulanan ekonomi politikalarına verilen bir tepki olduğu rahatlıkla söylenebilir. Piyasalar uygulanan para politikasının yanlışlığını bu hareketle bir kez daha duyurdular. Merkez Bankası’nın dolaylı yollardan faizi artırmasının piyasalarda güven sorununu büyüttüğü, artık herkesin resmi politika faiz oranını artırması gerektiği görüşünde olduğunu bu hareketten anlamak mümkün.

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Erdal Sağlam’ın yazısı