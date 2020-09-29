Erdal Sağlam: Piyasalardaki dalgalanmaların sürmesi kaçınılmaz

Bırakın bu biriken büyük siyasi tıkanma aşamasına gelen konuları, ekonomi yönetiminin enflasyonun çok altında kalan Merkez Bankası’nın politika faiz oranlarını, gerekmesine rağmen tekrar artıracağını söyleyebiliyor muyuz? Eğer artıracaksa neden 2 puan yerine 4-5 puanlık indirim yapıp şok faizle piyasaları yumuşatmayı seçmedi? Bu arada ekonomi yönetiminin “Bizi vurmaya çalışıyorlar” diyerek, yeniden swap hatlarını kapatmayacağının garantisi var mı?

Tüm bunlara gönül rahatlığıyla “Tamam artık gereken adımlar atılacak” diyemedikten sonra, piyasalardaki dalgalanmaların sürmesi kaçınılmaz olacaktır.

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Erdal Sağlam’ın yazısı