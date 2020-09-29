Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Piyasalardaki dalgalanmaların sürmesi kaçınılmaz

Bırakın bu biriken büyük siyasi tıkanma aşamasına gelen konuları, ekonomi yönetiminin enflasyonun çok altında kalan Merkez Bankası’nın politika faiz oranlarını, gerekmesine rağmen tekrar artıracağını söyleyebiliyor muyuz? Eğer artıracaksa neden 2 puan yerine 4-5 puanlık indirim yapıp şok faizle piyasaları yumuşatmayı seçmedi? Bu arada ekonomi yönetiminin “Bizi vurmaya çalışıyorlar” diyerek, yeniden swap hatlarını kapatmayacağının garantisi var mı?

Tüm bunlara gönül rahatlığıyla “Tamam artık gereken adımlar atılacak” diyemedikten sonra, piyasalardaki dalgalanmaların sürmesi kaçınılmaz olacaktır.

Reklam

Erdal Sağlam’ın yazısı

SON HABERLER

Düğünde 20 ferdine virüs bulaşan aile: Toplumu bir araya getirmeyelim

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Sarı ailesinin 20 ferdine katıldıkları düğün sonrasında virüs tanısı kondu. Halis ve Hasan Sarı kardeşler dokuz gün arayla hayatını kaybetti. Ailenin hayatta kalan üyeleri, kalabalık buluşmalardan uzak durulması ve maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması konusunda toplumu uyardı.

Kurum: Salda Gölü’nün Beyaz Adalar bölgesinde yüzülmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’nün, ‘Beyaz Adalar’ bölgesinin endemik türlere ev sahipliği yapan ve göle rengini veren yapıların kuluçka merkezi olduğunu belirterek 15 Ekim’den itibaren buradan göle girilmeyeceğini açıkladı.

Erdoğan: Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini’ savunarak, “‘Artık hesap vakti geldi’ diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır” dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki taraflara, “Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim” çağrısı yaptı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...