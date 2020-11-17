Erdal Sağlam: Piyasalar 19 Kasım’daki toplantıya kadar iktidara ve iki yeni yöneticiye avans verdi

Piyasalar 19 Kasım’daki toplantıya kadar iktidara ve 2 yeni yöneticiye avans verdiler veya rasyonel kararlar vermeleri için onları cesaretlendirdiler denilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kısa süre etkisini gördük” demesinin nedeni de piyasalarda yaşanan bu ani iyileşmenin kendisini da şaşırtması. Ekonomi yöneticilerinin bunun geçici bir durum olduğunu, radikal reformlara gidilmediği takdirde gidişatın yeniden bozulabileceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok iyi anlatmaları gerekiyor.

İş insanlarının da bu hafta yapılacak toplantıda artık biraz daha açık sözlü olup, hataların topluma ve kendilerine çıkardığı faturayı, rasyonel politikalara dönüş olmadığı takdirde durumun yeniden kötüleşeceğini itiraf etmeleri gerek. Bu toplantılar iş insanlarının sınavı ve samimiyet testi olacak.

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Erdal Sağlam’ın yazısı