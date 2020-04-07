Erdal Sağlam: Piyasada ‘Türkiye’nin nereden dış kaynak bulacağı’ ciddi olarak tartışılıyor

En iyi ihtimalle bu yıl 170 milyar dolarlık döviz ihtiyacı söz konusu.

Buna karşılık salgın nedeniyle tüm dünyada riskten kaçma eğilimi arttı ve özellikle borçlu gelişmekte olan ülkelere bu yıl kaynak akışının olamayacağı tahmin ediliyor.

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Bankacılar birkaç ay daha rezervden satışlarla durumun idare edilebileceğini ancak daha sonrası için tablonun umut vermediğini söylüyorlar. Piyasada bir süredir ‘Türkiye’nin nereden dış kaynak bulacağı’ ciddi olarak tartışılıyor.

Aldığımız duyumlar; IMF’nin kaynak kullandırırken stand-by gibi bağlayıcı bir anlaşmayı şart koşmayacağı ama buna rağmen Türkiye’nin IMF dışı kaynak kullanımı için bastırdığı yönünde.

Türkiye enflasyonu yüksek, döviz rezervi düşük, çok yüksek bir dolarizasyona sahip, iç ve dış siyasi riskleri büyük bir ülke olarak algılanıyor. Azalan dış itibarı nedeniyle dış kaynak bulması giderek zorlaşan bir ülke haline getirildi. Şimdi umudu korona salgınının ekonomik etkilerine karşı dünyanın yeniden birleşme ihtiyacı duyması ve bu nedenle yeni ve esnek mekanizmaları oluşturmasında. Türkiye, acil dış kaynak ihtiyacını ancak bu mekanizmalar kanalıyla elde edebilecek.

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Erdal Sağlam’ın yazısı