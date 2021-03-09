Erdal Sağlam: Önceliği olmayan yatırımlarda ısrar, ekonomik anlayışın değişmediğinin ispatı

Hükümetin, önceliği olmayan altyapı yatırımlarını erteleme veya iptal etmesi de ekonomik gidişat açısından yararlı olacaktır. Pandemi sürecinde kaynak aktarılması gereken mağdur toplumsal kesimler çok artmasına rağmen, önceliği olmayan altyapı yatırımlarında ısrar edilmesi, ekonomik anlayışın değişmediğinin ispatı olacaktır. Örneğin ‘inadına yapıldığı’ söylenen Kanal İstanbul projesinin iptal edilmesi ya da birkaç yıl ötelenmesi yönünde alınacak bir karar bile piyasalarda coşku yaratacaktır.

Erdal Sağlam’ın yazısı