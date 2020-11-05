Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Olumsuzluklar saymakla bitmez ama ‘Ekonomi sıfırın biraz üstünde de olsa büyüyecek’ diyorsunuz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın AKP milletvekillerine verdiği brifingden sızan haberler, önceliğin ‘0.1 de olsa bu yıl büyüme rakamı açıklamak’ olduğunu açıkça ortaya koydu. Albayrak, Çin’in bile, büyüme rakamlarını revize ettiğini belirterek Türkiye’deki büyüme rakamının 0 ile 1 arasında olacağını söylemiş. Bakanın bu sözleri, ekonomideki tüm belirsizlik ve umutsuzluk havasına karşı “Ama büyüyoruz” anlamında kullandığı açık.

Ekonomide bozulan dengelerin detayları, bu nedenle oluşan umutsuzluğun ve belirsizliğin günlük hayatta yarattığı olumsuzluklar saymakla bitmez.

Reklam

Oluşturduğunuz bu olumsuz tabloya karşılık çıkıp “Ama 2020 yılında ekonomi sıfırın biraz üstünde de olsa büyüyecek” diyorsunuz. Bunu da “Bakın biz ekonomiyi nasıl iyi yönettik” demek için söylüyorsunuz.

Halbuki geniş toplum kesimleri, kötü yönetimin getirdiği olumsuz sonuçları artık günlük hayatlarının her aşamasında, somut biçimde hissetmeye başladı.

Erdal Sağlam’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Benzin ve motorine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorinin litresine zam geldiğini duyurdu.

UMKE’nin hayat veren çantası: Termal battaniye ve diğer malzemeler 40 kilo

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen, 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde de her afet sonrasında olduğu gibi ter döktü. Ekip, 40 kilogram ağırlığındaki, içinde medikal malzemeler bulunan çantaları sayesinde yaralılara yaşam desteği sağladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...