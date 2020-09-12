Erdal Sağlam: Normalleşme başlasa bile özel sektörün birikmiş ödemeleri yapamayacağı gözüküyor

İlk dalga sırasında ötelenen stopaj, KDV ve kurumlar vergisi ile SGK prim ödemeleri gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi zamanı yaklaştıkça, yeniden öteleme talepleri yüksek sesle dile getirilmeye başladı. Ekim’de zaten yapılacak ödemeler ile marttan ötelenen ödemeler birleştiğinde özel sektörün bunun altından kalkamayacağı belirtilerek yeni bir uzatma isteniyor. Gerçekten de normalleşme başlasa bile özel sektörün birikmiş ödemelerin tümünü yapamayacağı gözüküyor. Gördüğümüz kadarıyla hükümetin yeni öteleme kararı alması da kaçınılmaz olacak.
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Temmuzda 1.8 milyar dolar cari açık: 12 aylık rakam 15 milyar dolara dayandı
Türkiye’nin cari işlemler hesabı, temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 941 milyon dolar oldu. Reuters anketinde tahminler 2 milyar dolar yönündeydi.
Karantinadan kaçan yurda yerleştirilecek
İçişleri bakanlığı, 81 ilin valiliğine, evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişilerin karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlanması için genelge yolladı.
CHP lideri, ücretsiz izindekilerin sorunlarını dinledi: Sizin sözcünüz olmak görevim
Ücretsiz izne çıkarılarak kısa çalışma ödeneği verilen farklı meslek gruplarından çalışanlarla video konferans aracılığıyla bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç endişeniz olmasın sizin sözcünüz olmak da benim görevim” dedi.
Bilim kurulu üyesinden İstanbul için uyarı: Anadolu’dan dönenler vakaları artırabilir
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, İstanbul için uyarıda bulundu: “İstanbul’a Anadolu’dan dönüşlerin başlamasıyla önümüzdeki birkaç hafta içinde vaka sayılarının artma ihtimali var.”
İlk hafta, okul öncesi ve birinci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların açılacağı ilk hafta okul öncesi ve birinci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim verileceğini, ihtiyaç halinde öğrencilerin gruplara bölüneceğini açıkladı.