Erdal Sağlam: Mevcut kadrolar yeni ekonomi yönetiminin önüne taş koyuyor

Yaşanan ağır ekonomik sıkıntılardan ülkeyi çıkarmaları için göreve getirilen ekonomi yönetiminin işinin çok zor olacağı anlaşılıyor. Piyasalarda büyük sevinç yaratan yeni ekonomi yönetiminin önüne mevcut kadrolar tarafından taş koyulduğu, istediklerini zamanında yapmalarının engellendiği anlaşılıyor.

Ankara kulislerinde ise ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ya da mevcut bürokrasinin yeni ekonomi yöneticilerinin önüne taş koydukları, yapılması gerekenleri en azından geciktirerek yeni ekonomi yöneticilerine karşı tavır aldıkları konuşuluyor. Bu dönemde kritik kararlar alınması beklenen Hazine ve Maliye Bakanlığı ve BDDK gibi bağlı kuruluşları ile Merkez Bankası yönetimlerinde yer alan bürokratların hepsinin eski bakan ve Merkez Bankası Başkanı’nın atadığı kişiler olduğu hatırlatılıyor. Dolayısıyla bu kurumlarda yeni yönetimin anlayışı doğrultusunda hızlı ve gereken kararlar alınamaması halinde yeni ekonomi yönetiminin başarı şansının azalacağı ifade ediliyor.

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Erdal Sağlam’ın yazısı