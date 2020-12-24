Erdal Sağlam: Merkez Bankası’nın yapacakları sınırlı

Ancak Merkez Bankası doğruları yapsa bile yapacaklarının bir sınırı olduğu kesinlikle göz ardı edilmemeli. Yani Merkez Bankası faiz politikasında ve destekleyici tedbirlerle bir an önce piyasalarda istikrarı görece sağlayabilir ama bunun yeni yılda devam etmesi başka koşullara bağlı olacak.

Her şeyden önce yılbaşından itibaren yapılacağı söylenen siyasi ve ekonomik reformların hemen başlaması gerekiyor. Bununla birlikte, hükümetin hiç yanaşır görünmediği, öncelikli olmayan kamu yatırımları başta olmak üzere, bütçede ciddi ölçüde tasarruf tedbirlerine gidilmesi, mali tedbirlerin olabildiğince devreye sokulması da şart görünüyor.

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Erdal Sağlam’ın yazısı