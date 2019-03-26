Erdal Sağlam: Merkez Bankası önlemlerinin etkisi

Cuma günkü kur atağının ardından, yeni haftada piyasaların ilk günü nispeten sakin seyretti denilebilir. Merkez Bankası’nın dün aldığı önlemlerin piyasaya etkisi görülürken, bu önlemlerin kurdaki gerginliği tümüyle alamadığı da gözlendi.

Yaşanan gerginliğin bu hafta zaman zaman tekrarlanabileceği beklentisinin piyasada hakim olduğunu söylemeliyiz. Bununla birlikte nisan ayındaki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi beklentisinin zaten düşük olduğu, bu hareketle indirim ihtimalinin tümüyle yok sayılması gerektiği de belirtiliyor.

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Erdal Sağlam’ın yazısı