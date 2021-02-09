Erdal Sağlam: Martta yeni dalga yaşayacaksak, çok zor döneme giriyoruz demektir

Pandemi sürecinde en çok zarar gören kesimlerden biri olan lokanta ve kafe işletmeleri, ‘1 Mart’ta açıyoruz’ kampanyalarına başladı. Buna karşılık sağlık kuruluşlarına mart ve nisan ayları için salgının artacağı, planlarını buna göre yapmaları konusunda haberler gönderildiği konuşuluyor.

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Şimdi gerçekten de mart ayından itibaren yeni bir dalga yaşayacaksak, her açıdan çok zor bir sürece giriyoruz demektir. Bunun tüm sorumlusu da söylediklerinin aksine, aşı tedarikini zamanında tamamlayamayan, aşı çeşitlendirmesini yapamayan, aşılamayı yapmak yerine üstü örtük ‘sürü bağışıklığı’ndan medet uman iktidar olacaktır. Bunun üzerine göstermelik kapanma kararlarını, panik yaratan salgını daha da büyüten anlık kapatma duyurularını, toplumun tümü yerine sadece işverenlerin çıkarını düşünerek gerekli adımların atılmamasını da ekleyebiliriz.

Erdal Sağlam’ın yazısı