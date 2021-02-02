Erdal Sağlam: Kritik soru ‘Cumhurbaşkanının enflasyonla mücadeleye zaman tanıyıp tanımayacağı’ olacak

Kritik soru ‘Cumhurbaşkanı’nın enflasyonla mücadeleye zaman tanınıp tanımayacağı’ olacak. Merkez Bankası son Enflasyon Raporu’nda yılın ikinci çeyreğinden başlayarak enflasyonun düşmeye başlayacağını belirtirken, “faiz indiriminin konuşulması için çok erken” dedi. İndirim beklentilerinin aksine görünüm bozulursa ek faiz artırımı yapılacağını söyledi.
Kasım ayından bu yana piyasalarda sağlanan görece istikrar bile ekonomide ideolojik değil, rasyonel davranışın önemini gösterdi. İktidarın politika ve ekonomide rasyonel politikalara dönmesi, sermayesiyle emeğiyle, tüm toplum kesimlerin soluk alması açısından büyük öneme sahip.