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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Kritik soru ‘Cumhurbaşkanının enflasyonla mücadeleye zaman tanıyıp tanımayacağı’ olacak

Kritik soru ‘Cumhurbaşkanı’nın enflasyonla mücadeleye zaman tanınıp tanımayacağı’ olacak. Merkez Bankası son Enflasyon Raporu’nda yılın ikinci çeyreğinden başlayarak enflasyonun düşmeye başlayacağını belirtirken, “faiz indiriminin konuşulması için çok erken” dedi. İndirim beklentilerinin aksine görünüm bozulursa ek faiz artırımı yapılacağını söyledi.

Kasım ayından bu yana piyasalarda sağlanan görece istikrar bile ekonomide ideolojik değil, rasyonel davranışın önemini gösterdi. İktidarın politika ve ekonomide rasyonel politikalara dönmesi, sermayesiyle emeğiyle, tüm toplum kesimlerin soluk alması açısından büyük öneme sahip.

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Erdal Sağlam’ın yazısı

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Erdoğan’dan partisinin gençlik kollarına: Siz LGBT gençliği değilsiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, isim vermeden, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir sergide, Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsel yer almasına gönderme yaptı. Erdoğan, ‘gençliği LGBT gençliği değil bu milletin şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacaklarını’ söyledi.