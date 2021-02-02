Erdal Sağlam: Kritik soru ‘Cumhurbaşkanının enflasyonla mücadeleye zaman tanıyıp tanımayacağı’ olacak

İBB İstanbul İstatistik Ofisi, ‘İstanbul Bakkalları ve Veresiye Alışveriş Pratikleri Araştırması’na göre bakkalların yüzde 71’i veresiye defter tutuyor. Veresiye talebi en yüksek olan ilk üç ürün ekmek, yumurta ve sigara oldu.