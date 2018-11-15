Erdal Sağlam: Konkordato sayısı kaç?

Şurası bir gerçek ki; sistemi ne kadar değiştirirseniz değiştirin, mevcut ekonomik ortam düzelmediği sürece konkordato sayılarının artması, bu uygulamanın yaygınlaşması kaçınılmaz. Daha önceki iflas erteleme sistemi ve devamında konkordato ilanları bize gösteriyor ki; bu yolu tıkasanız da mevcut koşullar başka yollara başvurulmasını beraberinde getirecek, tıkanma devam edecek.

Çünkü ekonomik gidişat önümüzdeki dönem şirket kapanmalarının, faaliyetler durdurmaların devam edeceğini gösteriyor. Mart sonundaki yerel seçimlere kadar belki durum yumuşatılacak ama belli ki sonrasında devam edecek.

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Erdal Sağlam’ın yazısı