Erdal Sağlam: Katlanan bir batık kredi sorunuyla karşı karşıyayız

Özetle şu anda kâğıt üzerinde gözükmese de giderek büyüyen, hatta katlanan bir batık kredi sorunuyla karşı karşıyayız. Bankacılar şu anda yüzde 4-5 gözüken batık kredilerin toplam kredilere oranının, gerçekte yüzde 15 civarında olduğunu iddia ediyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı