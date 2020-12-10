Erdal Sağlam: Katlanan bir batık kredi sorunuyla karşı karşıyayız

Özetle şu anda kâğıt üzerinde gözükmese de giderek büyüyen, hatta katlanan bir batık kredi sorunuyla karşı karşıyayız. Bankacılar şu anda yüzde 4-5 gözüken batık kredilerin toplam kredilere oranının, gerçekte yüzde 15 civarında olduğunu iddia ediyor.
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