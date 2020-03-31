Erdal Sağlam: İş dünyasında en erken haziran başında normalleşmenin başlayacağı beklentisi ağırlık kazanıyor

Salgın Türkiye’ye geldiğinde birçok sektör temsilcisi işlerin mayıs ayı başından itibaren normale döneceği beklentisi içindeydi. Ancak bu beklentinin giderek uzadığını gözlemeye başladık. Son günlerde en erken haziran ayı başında normalleşmenin başlayacağı beklentisi ağırlık kazanıyor.

Özetle: salgın ve etkilerinin azalıp hayatın normale dönmesi için beklenen süre 1 ay uzatıldı diyebiliriz. Ancak bununla birlikte 1 aylık sürenin, çoğu iş insanı tarafından iyimser görüldüğünü, o nedenle ‘şimdilik 1 ay uzatıldığını’ söylemek yerinde olur.

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Erdal Sağlam’ın yazısı