Erdal Sağlam: Hükümetin kıdem tazminatı sisteminde değişiklikte ısrar etmesine, hiç kimse akıl erdirebilmiş değil

Hükümetin kıdem tazminatı sisteminde planladığı değişiklikte ısrar etmesine, hiç kimse akıl erdirebilmiş değil. Bu düzenlemeye hem işçilerin hem de işverenlerin karşı olduğu bilinirken, hükümetin bu değişikliği neden gündeme getirdiği pek anlaşılamadı.

Zeminin uygun olmadığını bile bile, hükümetin bu düzenlemeyi şimdi gündeme getirme nedeni konusunda kafaların karışık olması, çok değişik yorumlar yapılmasına da neden oluyor. Muhalefet partileri ise “Hükümet İşsizlik Fonu’ndaki paraları da harcadı, şimdi bütçe dışı esnek hareket edip harcama yapabileceği yeni bir fon yaratmaya çalışıyor” eleştirilerini dile getiriyorlar.

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İşçiler de, işverenler de sadece içeriğine eleştiri getirmekle kalmıyor, düzenlemenin zamanlaması konusunda da itiraz ediyorlar. Tarafların hepsi ‘tarafların anlaşması olmadan düzenlemenin çıkmayacağı’ sözü verilmesine rağmen, şimdi yeterince tartışılmadan alelacele çıkarılacak düzenlemenin yararlı olmayacağını, aksine sorunları ve tartışmaları daha da büyüteceğini söylüyorlar. Konuştuğum işçi temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teknik olarak zayıf kaldığını, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemeyi büyük ölçüde şekillendirdiğini, dolayısıyla işçilerin ve işverenlerin itirazlarının, bilimsel hesaplamaların pek fazla dinlenmediğini, konunun tartışılmak istenmediğini belirtiyorlar.

Erdal Sağlam’ın yazısı