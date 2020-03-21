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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Hiç olmazsa doğalgaz ve elektrikte indirime gidilebilirdi

Hükümetin, salgının ekonomik etkilerini azaltmak için açıkladığı tedbirler paketi, dar gelirli kesime doğrudan destek içermediği için, haklı olarak eleştiriliyor. Bu çerçevede hiç olmazsa, akaryakıt fiyat indirimlerine paralel olarak doğalgaz ve elektrik satış fiyatlarında da indirime gidilebilirdi.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında gerekirse vergiden bir süre fedakârlık edip, zorunlu yüklü faturalarını düşürerek, halkın cebini küçük de olsa rahatlatmış olurdunuz. “Bizi yönetenler sadece işverenleri değil bizi de düşünüyor” algısı yaratıp, fedakârlık istediğiniz halkın tedbirlere katkısını sağlamış olurdunuz. Siz bunu yapmayıp, hiç ilgisi olmadığı halde, tedbirler paketi içine müteahhitlerin isteğiyle konut kredilerindeki oranın yükseltilmesini koyarsanız, halkın gözünde açıkladığınız paketin inanırlığı baştan tehlikeye girmiş demektir.

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Erdal Sağlam’ın yazısı

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