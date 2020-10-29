Erdal Sağlam: Hazine bakanı bir şey olmamış gibi davranmaya nasıl devam edilir?

Hazine ve Maliye Bakanı’nın yabancılarla yaptığı telekonferansta ekonomik durumun iyi olduğunu anlatıp “Türkiye’ye yeni bir yatırım dalgası geliyor” sözlerinin ardından 8 TL’yi aşan dolar kuru, dün de Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamasından sonra 8.3 TL’yi geçti. Ekonomi için iki önemli otoritenin açıklamalarının hemen ardından piyasalarda yeni bir bozulma dalgası yaşanmasına rağmen, açıklamaların devam etmesi ise önümüzdeki dönem için ekonomik istikrar açısından iyice korkutucu oluyor.

Gerçekten şaka gibi; hem TL’nin değerini yaptığınız bariz yanlışlarla bu kadar eritip hem de sanki bir şey olmamış gibi davranmaya nasıl devam edilir?

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Erdal Sağlam’ın yazısı