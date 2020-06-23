Erdal Sağlam: Faiz indiren ülkeler vergi de indiriyor; bizde tam tersi

Türkiye’nin son dönemde en hızlı faiz indiren ülkeler arasında başı çektiğini, enflasyon oranlarının hâlâ çift hanede dolaştığını söylememiz gerekiyor. Yani Türkiye diğerlerinden ayrı bir konuma sahip. Üstüne üstlük negatif faiz veren ülkelerin çoğu gelişmiş, mali dengelerinde fazla tehlike olmayan ülkeler. Bizde ise durum tersi; pandemi öncesi zaten kırılganlaşan makro dengeler pandemi ile birlikte iyice bozuldu. Popülizm kaygısıyla öne çıkan bir ülke yönetimi olarak, pandemiden zarar gören dar gelirli kesimlere yeterince doğrudan gelir aktarılamadığını unutmayalım.

Faiz indirimine giden ülkeler talebi artırabilmek için çoğunlukla vergi oranlarında da indirime gidiyorlar. Halbuki bizde turizm dışında vergi indirimi yapılmazken tersine, önümüzdeki dönem KDV, ÖTV gibi tüketim üzerinden alınan vergilerde artırımların hız kazanması bekleniyor.

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Erdal Sağlam’ın yazısı