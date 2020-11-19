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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Faiz artışı günü kurtarır, sonrası meçhul

Merkez Bankası son yılların en kritik toplantılarından birini bugün gerçekleştiriyor. Toplantıdan faiz artışı kararı çıkacağına kesin gözüyle bakılırken, artışın oranı önemli olacak. Yüksek oranlı artış halinde bile bunun ancak günü kurtaran bir karar olacağı, sonrasının ise meçhul olduğu da ortada.

Erdal Sağlam’ın yazısı

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Erdoğan: Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarınki Merkez Bankası toplantısından bir gün önce yüksek faizle ilgili olumsuz görüşünü bir kez daha dile getirdi: “Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yaratabilir miyiz? Mümkün değil.”

Duygu Delen’in ölümü: İlk duruşmada bilirkişi raporu istendi

Gaziantep’te, 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili hakkında dava açılan tutuklu sanık Mehmet K.’nın yargılanmasına başlandı. Bilirkişi raporu ve sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor hazırlanmasını isteyen mahkeme heyeti bir sonraki duruşma tarihini 17 Şubat olarak belirledi.

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