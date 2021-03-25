Erdal Sağlam: ‘Evdeki döviz ve altını ekonomiye kazandırmaları’ istenince söyleyecek sözün kalmadığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son birkaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmaların, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmadığını” söyledi. Bunun böyle olduğunu zaten bu ülkeye inanan herkes biliyor ama önemli olan yönetenlerin neden bu kadar çok hata yaparak ekonomiyi bu hale getirdiği. Konuşmada bu fiyaskoya hiçbir açıklama getirilmezken sadece “vatandaşlardan evlerindeki döviz ve altını ekonomiye kazandırmaları” ve varlık barışından yararlanılması istenince, bence söyleyecek sözün kalmadığı zaten ortaya çıktı.

Bu ülkenin yöneticileri daha önce de ekonomide sıkıştıkları zaman yastık altındakileri çözmelerini vatandaşlarından istedi. Ancak AKP döneminde, özellikle son yıllarda AKP bunu neredeyse yılda bir istemeye başladı. Halbuki Erdoğan da çok iyi biliyor ki yastık altındaki döviz ve altınlar ancak insanlar önlerini görebildiği takdirde, rasyonel bir ekonomik iklim oluşursa ortaya çıkar. Erdoğan’ın iktidarını bu kadar sürdürmesinde de 2001 reformları ve kendisinin bu reformları devam ettirip yastık altının sisteme girdiği dönem, en önemli faktördür. Erdoğan, enflasyonla gerçekten mücadele edildiği, dengelerin yerine oturduğu, kurumsallaşmanın olduğu ekonomik programı sürdürdüğü için ekonominin yüksek büyümeler sağladığını yine unuttu. O dönemlerde Erdoğan’ın yanında hem rasyonel bir ekonomik program çerçevesi, hem bunu uygulayan liyakatli bürokratlar vardı, başarının siyasi nemasını da Erdoğan üstlendi.

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Erdal Sağlam’ın yazısı