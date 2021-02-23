Erdal Sağlam: Eskisinin hatalarını yapmayacağı izlenimi verdiğinden yeni ekonomi yönetimine güvendiler

Ekonomi çevreleri ve piyasalar, eski yönetim döneminde yapılan hatalar nedeniyle döviz rezervlerinde yüksek erime olduğu ve kurlardaki patlamanın yanlış yönetimden kaynaklandığı konusunda hemfikir. Bu nedenle eski ekonomi yönetiminin yaptığı hataları yapmayacağı izlenimi verdiği için yeni ekonomi yönetimine güvendiler. Bu güven nedeniyle yönetimin değiştiği kasım ayından bu yana TL’nin değerinde yüzde 20 civarında artış yaşandı. Eski yönetimin tersine, rasyonel ekonomi yönetiminin gerekleri yerine getirilmeye başlandığı için ekonomide sonuç alınmaya başladı.

Erdal Sağlam’ın yazısı