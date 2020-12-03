Erdal Sağlam: Enflasyonun yüzde 14’lere ulaşma ihtimalini de göz ardı etmemek lazım

Kasım ayı sonu itibarıyla artması kaçınılmaz olan yıllık enflasyon oranlarının aralık ayında da artma ihtimalini, yani yıllık oranın yüzde 14’lere ulaşma ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Geçen yılın aralık ayında tüketici fiyat artışları yüzde 0.74 oranında yaşanmıştı. Yani bunun üzerinde gelecek 2020 Aralık rakamı, kasım sonuna kıyasla aralıkta da artışın sürmesi anlamına gelecektir. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi çok sürpriz sayılmayacaktır.

Bir başka deyişle kasım ayında artan enflasyon nedeniyle faiz artırmak zorunda kalabilecek Merkez Bankası, bu ay artırmazsa 2021 yılına faiz artışıyla başlamak zorunda kalabilir. Bu da enflasyona bağlı faiz artışlarının, Cumhurbaşkanı’nın tavrının daha bir süre ekonomi gündeminde kalacağının bir işareti olarak görülebilir.

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Erdal Sağlam’ın yazısı