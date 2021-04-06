Erdal Sağlam: Enflasyonda yüzde 20’ye yakın rakamlar görülebilir

Piyasa analistleri, önümüzdeki aylarda fiyatlarda kur etkisinin daha yüksek oranda görüleceğini, nisan ve mayıs aylarında, fiyatların artış eğiliminde olacağını ifade ediyorlar. Açıklanan yeni enflasyon rakamları analistlerin önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon ve faiz beklentilerini de hızla değiştiriyor. Son analizlerde enflasyon oranlarının bir iki ay içerisinde yüzde 18’lere çıkacağı, yıl sonunda yüzde 15 civarında olacağı tahminleri ağırlık kazanıyor. Analistler “yeni kur dalgaları olmadığı takdirde” diye şerh koyuyor, yani kurdaki dalgalanma da önümüzdeki aylarda devam ederse, bu rakamların daha yüksek gerçekleşeceğini söylüyorlar. Şahsen, yüzde 18 oranının da aşılacağı, yüzde 20’ye yakın rakamların bu yıl içerisinde görülebileceğini tahmin ediyorum.

Erdal Sağlam’ın yazısı