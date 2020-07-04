Erdal Sağlam: En azından birkaç ay yeni faiz indirimi zor

Merkez Bankası’nın hedefi revize etse de yine tek hanede yani yüzde 10’un altında tutması bekleniyor. Ancak piyasadaki oyuncular dünkü rakamlarla beklentilerini yükseltmeye başladılar, önümüzdeki aylarda tahminlerin hemen hepsi yüzde 10’un üzerine çıkacağı yönünde.

Merkez Bankası’nın bu gerçeğe karşılık uyguladığı politikalarla, daha önce yüzde 3’ün üzerine çıkan negatif reel faiz oranı daha da büyüyecek. Buna rağmen Merkez Bankası’nın faiz artışı kararı vermesi siyasi kaygılarla zor gözüküyor. Ancak en azından birkaç ay yeni faiz indirimi artık çok zor.

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Erdal Sağlam’ın yazısı