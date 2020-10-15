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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Ekonomideki krizin, AYM kararına uyulmamasından sonra, yeni boyuta geçtiğini söylemek mümkün

Son yıllardaki ekonomik yanlışlıkları, piyasa ekonomisinden dönüş adımlarını, “biz de ucundan biraz alıyoruz” diyerek siyasi iktidarın bariz ‘kayırma sistemi’ oluşturmasına ses çıkarmayan patronlar, üzerinde oturdukları sistem çökerken, varlıklarının tehlikeye girdiğini görmüyorlar mı?

Özel sohbetlerimizde yakınmalarını dinliyoruz, gelecekleri; siyasi otoritenin, artık tek kişinin dudakları arasında olduğu için, işlerinin etkileneceğinden korkmalarını anlıyoruz. Ancak artık tuzun koktuğunu göremiyorlar mı?

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En üst yetkiliden halka ‘fakirler sabretsin’ mesajı verilen bir iklimde, hukuk da olmazsa, patronlar geleceklerini nasıl görüyorlar acaba?

Sadece büyük patronlar değil, en küçük esnafından KOBİ’sine, işçisine kadar böyle bir temel hukuk faciası yaşandıktan sonra, kaç kişinin umudu kalabilir?

Ekonomide yaşanan krizin, Anayasa Mahkemesi kararına uyulmamasından sonra, artık yeni bir boyuta geçtiğini söylemek mümkün.

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Erdal Sağlam’ın yazısı

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