Erdal Sağlam: Dünyanın neresinde sorun olsa, bunu en ağır yaşayacak ülkelerden biri Türkiye olacak

Merkez Bankası’nın başkanı Şahap Kavcıoğlu dün kamuoyuna ilk açıklamasını yaptı ama etkili olamadı. Yeni başkanın piyasalara güven vermek adına yaptığı belli olan açıklaması sonrası kurlar yükseldi. Bu artışta küresel gelişmelerin de rolü vardı ama ne olursa olsun piyasanın verdiği tepki, Merkez Bankası’nın bundan sonra işinin çok zor olduğunun ispatı gibiydi.

Eski Merkez Bankası Başiktisatçısı Prof. Dr. Hakan Kara’nın da dediği gibi, Ağbal’ın alınmasıyla piyasalarda başlayan dalga daha yeni başladı. Asıl bundan sonra Merkez Bankası’na güvenilmeyen, ekonomide çıpası tümüyle kaybolan bir sürükleniş görme ihtimali yüksek. Dünyanın neresinde bir sorun olsa, bunu en ağır yaşayacak ülkelerden biri Türkiye olacak.

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Erdal Sağlam’ın yazısı