Erdal Sağlam: Darboğazdan radikal ekonomik program uygulamadan çıkmamız çok zor

Rasyonel bir yönetim olsaydı, ne kurlar bu kadar artacak ne 120 milyar dolarlık rezerv eritilecek ne enflasyon bu kadar artacak ne de faizlerde bu kadar yüksek oranlı artışlar yapmak zorunda kalacaktı.

Yanlış politikalar bizi yüksek enflasyona ve yüksek faize mecbur etti. Şimdi hatadan dönülmeye çalışılıyor ama zaten önemli bir maliyet oluştu. Bu yanlışların reel sektör ve bankacılık kesimindeki etkilerini ise 2021 yılında görmeye başlayacağız. Bu darboğazdan, yüklü miktarda dış kaynak bulup bu sorunları çözecek kadar radikal ekonomik program uygulamadan çıkmamız çok zor olacak. Mevcut yönetimin buna gücü ve nefesi yeter mi, burası da şüpheli…

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Erdal Sağlam’ın yazısı