Erdal Sağlam: Bu kadroyla mümkün değil, bu anlayışla hiç değil

IMF, Çiller döneminin etkisiyle güven duymakta zorlanıyordu ve o nedenle stand-by anlaşması imzalanmadan, bankaların konsolidasyonu dahil birçok radikal reformu ‘önkoşul’ olarak önümüze koymuşlardı.

Üçlü koalisyon hükümeti bu radikal reformları uygulamaya sokunca yeni stand-by anlaşması imzalandı, sonra Kemal Derviş ile bu anlaşma güçlendirildi.

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Türkiye’nin o dönemki bürokrasisinin büyük ölçüde hazırlayıp kabul ettirdiği IMF programının olumlu etkileriyle bugünlere kadar gelinebildiği, bence önümüzdeki dönem daha iyi anlaşılacak. Şuna inanıyorum ki, yeniden düze çıkılabilmesi için, kurumsal yapı başta olmak üzere, o dönemki reformlarla yeniden işe başlamak zorunda kalacağız. Ancak bu kadroyla mümkün değil, bu anlayışla hiç değil…

Halkın çoğunluğu, popülist kararların aslında kendisi ve çocuklarının cebinden çaldığını anlayana kadar, bu politikacıların yanlış kararlarının faturasını ödemeye devam edeceğiz belli ki…

Erdal Sağlam’ın yazısı