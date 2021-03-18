Erdal Sağlam: Bu hava, Merkez Bankası’nı faiz artırımına mecbur bırakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kasımdaki rota değişikliğinin sadece sözde kalma ihtimali güçlendi. İşte bu hava, Merkez Bankası’nı faiz artırımına mecbur bırakıyor.

(…) Samimi olarak enflasyonla mücadele için gerekli adımların atılmaması, ekonomideki çarpık yapının düzeltilmesi için önemli bir değişiklik öngörülmemesi, önümüzdeki döneme ilişkin riskleri iyice büyütüyor.

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İşte bu nedenle, “Faize karşı söylemini devam ettiren siyasi iktidar, yine faizlerin gerekenden daha fazla artmasına neden oluyor” denilebilir.

Erdal Sağlam’ın yazısı