Erdal Sağlam: Bu gidişatın 2023’e kadar süreceğine nasıl inanılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belli ki kurlardaki patlama nedeniyle, yine ‘düşman’ edebiyatı yapmaya karar vermiş. Geçen hafta sürekli, il kongrelerinde konuşup ‘Türkiye’nin ekonomik kuşatma altında olduğunu, bunu aşacaklarını’ söylüyor. Bu söylemi daha önce de duymuştuk ama ekonomik fiyaskonun kurlarla iyice açığa çıkması üzerine “2023’e kadar bunu da aşacağız” diyerek ‘biraz sabır’ da istemeye başladı.

“Ekonomimizi kuşatmaya çalışanlara cevabı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz” diyen Erdoğan’a ekonomide yaşadığımız bu süreci nasıl anlattıklarını, nasıl bir bahane üretip hangi çözüm yolunu sunduklarını inanın kimse anlamış değil. Eğer tüm bunlar yok da buna rağmen bir savaş verdiklerini söylüyorsa, bu gidişatın 2023’e kadar süreceğine nasıl inanılır?

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Siz yıllardır yanlış ekonomi politikaları güdüp kasanızı boşaltmışsınız, faiz ve kurlar hep birlikte yukarı doğru tırmanmaya devam ediyor, döviz rezervleriniz swap hariç eksilerde, yoksulluğunuz artarken her önünüze gelene kafa tutuyor, sonra da çıkıp “düşmanlarımız” diyorsunuz.

Erdal Sağlam’ın yazısı