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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Bu depremlerin ortak adı, tek adam sistemi ve kötü yönetim

Ağbal’ın görevden alınması neden bu kadar sert bir tepki oluşturdu?

Ağbal’ın son dönemde ekonomideki tek çıpa haline gelmesinin, oluşan hayal kırıklığında büyük etkisi var. Zaten kırılgan bir ekonomi ve tek tutanağınız deneyimli, işini iyi yapan, partide de sözü geçtiğini bildiğiniz bir kişi. Ağbal’ın, Cumhurbaşkanı’nın faiz eleştirisi üzerine, daha önce “Ancak böyle yapılabilir başka bir yol görmüyorum” dediği, hatta “Başka türlü yapmak istiyorsanız beni alın” sözleri kulislerde konuşuluyordu. Ancak buna rağmen Cumhurbaşkanı’nın böyle bir karar alacağını tahmin etmiyordum. ‘Kurultay öncesi güç gösterisini pekiştirmek’ niyeti var mıydı bilemiyorum ama Cumhurbaşkanı’ndan bile beklenmeyecek bir karar olduğu açıktı. Kararın HDP’nin kapatma davası, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış kararıyla birlikte gelmesi, bence etkisini artıran bir unsurdu. Ancak tek başına Ağbal görevden alınsaydı bile yüzde 10 olmasa bile, en azından yarısı kadar bir kur etkisi baştan beklenmeliydi.

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(…) Ağbal’ın görevden alınması beklenmiyordu ama öncü depremler çoktu ve zaten bir zemin hazırlamıştı. Bu depremlerin ortak adı; tek adam sistemi ve kötü yönetim…

Erdal Sağlam’ın yazısı

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