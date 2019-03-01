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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Artık yüzde 3.8’lik büyümenin yakalanabileceği tahminini göremiyoruz

Hükümetin 2019 yılı içinde 2.5 milyon kişiye ek istihdam kampanyası tartışmaları alevlendirdi. Yüksek büyüme oranlarının yakalandığı yıllarda bile bu kadar büyük istihdam rakamlarına ulaşılamadığı görülürken, bu tartışmaların önümüzdeki ay devam etmesini bekleyebiliriz.

Büyüme oranları konusunda ise daha yoğun tartışmalar yaşanması kaçınılmaz olacak. 2018 yılı için hükümetin son açıkladığı rakam yüzde 3.8 büyüme yönündeydi. Şimdiden 2018 yılı büyümesi konusunda yapılan analizlerin çoğaldığını söyleyebiliriz. Bu analizlerin hemen hiçbirinde artık yüzde 3.8’lik büyüme rakamının yakalanabileceği tahminini göremiyoruz.

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Erdal Sağlam’ın yazısı

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