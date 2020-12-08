Erdal Sağlam: AB, Türkiye’ye yaptırımlar konusunda Biden ile koordineli çalışıyor

AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar konusunda ABD’nin yeni başkanı Biden ve ekibiyle koordineli biçimde çalıştığı belirtiliyor. Bunun Ankara’daki AB yetkilileri tarafından da dile getirildiğini kaydeden AB uzmanları, Liderler Zirvesi’nden çıkacak kararın ABD’nin de desteğiyle alınacağını söyledi.

İş dünyası ve piyasalar AB Dışişleri Bakanları toplantısından çıkacak metin ve zirveden çıkacak yaptırım kararlarına odaklandı. Bunun günlük piyasa hareketlerini etkilemesi beklenirken, bunun da ötesinde ‘Türkiye’nin ekonomi ve hukuk alanında yapacağını söylediği değişim ve reformların geleceği açısından önemli olacağı’ görüşü hâkim. Görüştüğüm büyük sermayeyi temsil eden iş insanları Türkiye’nin gideceği yolun Batı olması gerektiğini, Cumhurbaşkanı’nın bu gerçeği gördüğünü belirterek ‘AB ve ABD’den gelecek yaptırım kararlarının Cumhurbaşkanı’nın işinin ne kadar zor olacağını ortaya çıkarması açısından çok önemli olacağı’ görüşündeler.

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Erdal Sağlam’ın yazısı