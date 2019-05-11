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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Erzincan’dan ‘sazlı sözlü’ her şey çok güzel olacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), İstanbul’da seçimin yenilenmesine karar verdiği 6 Mayıs’tan beri slogan haline gelen ‘Her şey çok güzel olacak’ mesajıyla destek yağan CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan’dan da destek geldi.

Twitter hesabından bir video paylaşan Erzincan, bağlama çaldı ve sonunda “Her şey çok güzel olacak” dedi. Erzincan, ‘sazlı sözlü’ videonun altına ise şu mesajı ekledi: “Evvel Bahar, sonra yaz. #herşeyçokgüzelolacak”.

Bağlama çalma konusunda usta olan ve videoda ‘doğaçlama çalan’ Erzincan’ın mesajı binlerce kez beğeni aldı ve retweet edildi.

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