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Yaramazlara biraz batar!

Ercüment Akdeniz: Tarımda çalışma hayatının insani hale gelmesi birlik ve mücadeleye bakıyor

Salgın günlerinde, çay ve fındıkta işçi bulma krizi yaşanıyor. Ama işçilerin insanca çalışma talepleri bu gürültüde kaybolup gidiyor. Yanarak can veren göçmen işçiler üçüncü sayfa haberi olmaktan öteye geçemiyor. Tarım iş kolunda çalışma hayatının insani hale gelmesi ise birlik ve mücadeleye bakıyor.

Ercüment Akdeniz’in yazısı

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