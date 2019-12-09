Ercüment Akdeniz: Suriyeli mültecilerin önemli bir bölümü Türkiye’de kalıcı

Suriyeli mültecilerin önemli bir bölümü Türkiye’de kalıcı. Bu gerçeklik düne göre daha görülür oldu. Geç kalınmış da olsa “uyum ve bir arada yaşam” modelleri devlet katında tartışılmaya başlandı. Ve nihayet İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) “Uyum Stratejisi Belgesi ve Ulusal Eylem Planı”nı açıkladı. Nihayet diyoruz çünkü planın hazırlık sürecinde yer alan akademisyenler belgenin açıklanmamasını eleştiriyordu.

Stratejik belge ve eylem planı 2018-2023 dönemini kapsıyor, yani 5 yıllık dönemi. Yayınlanan belgenin içinde eğitim, sağlık, “işgücü piyasası”, sosyal destek, yerel yönetimler gibi konu başlıkları var. Öneriler arasında; iki dilli eğitim/mesleki eğitiminden “yabancılar” için sağlık bölümleri açılmasına, psikolojik destek programlarından ortak kullanımına açılacak kültür merkezlerine kadar bir dizi proje bulunuyor. Bir çarpıcı başlık da yerel yönetimlere dair. Zira merkezi bütçeden yerel yönetimlere ayrılan pay konusunda, o şehirde yaşayan göçmen/mülteci nüfus daha önce gözetilmiyordu. Strateji belgesi bu konuda reform öngörüyor.

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Ercüment Akdeniz’in yazısı