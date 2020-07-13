Ercüment Akdeniz: Sadece aradan bir yıl geçtikten sonra ne oldu da istikamet değişti?

Peki, çok değil sadece aradan bir yıl geçtikten sonra ne oldu da istikamet değişti? İçeride ekonomik açmaz ve siyasi konsolidasyon kaygısı baskın görünüyor. Ama açık ki son Ayasofya hamlesi, Avrupa ve batı ülkelerinde aşırı sağ partilerin, İslamafobik dinci ve ırkçı hareketlerin güçlenmesine vesile olacak. Türkiyeli ve Müslüman göçmenlerin üzerindeki baskı daha da artacak. Avrupa’da bir arada yaşamın temelleri daha da zayıflamış olacak. Göçmenlere ve “yabancılara” karşı politikalarını sertleştiren Avrupa Birliği devletleri el ovuşturuyor olmalı.
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Ayasofya İslamcılar için neden önemli ve muhalefetin vahim yanılgısı ne?
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