Ercüment Akdeniz: Kimi bilimciler önümüzdeki dönemi ‘pandemiler çağı’ olarak tanımlıyor

Kimi bilimciler önümüzdeki dönemi ‘pandemiler çağı’ olarak tanımlıyor. Yani kapitalizm bu hızla doğayı tahrip etmeye devam eder ve insan sağlığını hiçe saymayı sürdürürse, felaketin yerini felaketler zinciri alacak. Bulaşıcı hastalıkların önü alınamayacak.

Korona ile birlikte kapitalizmin daha fazla sorgulandığı bir gerçek. Ama kapitalizmin dermanı ne? Daha ehlileştirilmiş bir kapitalizm mi? Tersine, insanlığın ortak geleceği için sistem tartışmasını kapitalist sistemin dışına çıkarmanın zamanı. İşçi sınıfı ve emekçilerin iktidarını yeniden ve yüksek sesle tartışmanın zamanı.

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Ercüment Akdeniz’in yazısı