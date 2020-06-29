Ercüment Akdeniz: İstanbul’daki sel felaketi ve bodrumda yaşayanlar

Geçtiğimiz hafta yine bir sağanak yağış oldu. Bu kez sel suları Esenyurt’u vurdu. Bodrum katlara doluşan yağmur suları adeta kiracıların canına okudu. Boğulmak üzere olan üç mülteci çocuk son anda kurtarıldı. Bir yurttaş suların tavana kadar yükseldiği ‘ev’de, kendisine uzatılan hortum sayesinde nefes alabildi ve kurtuldu! Şaka gibi ama bütün bunlar 21. yüzyılda, yazın ortasında ve ‘mega kent’ İstanbul’da yaşandı.

O bodrum katlara, dün, ekmek parası için İstanbul’a gelen yoksul Anadolu insanları, 90’lı yıllarda köyleri boşaltılan Kürt yoksulları dolduruluyordu. Bugün onların yerini Suriyeliler aldı.Ve ne acıdır ki durumu biraz düzeltip üst katlara çıkanlar, bodrumdakilere tepeden bakmaya başlıyor.

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Ercüment Akdeniz’in yazısı