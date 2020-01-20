Ercüment Akdeniz: İş cinayetlerinde ölenler rakam değil, birer can

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi iş cinayetleri raporunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de en az 1736 işçi can vermiş. En az diyoruz çünkü bunlar sadece tespit edilebilenler.

Dile kolay 1736 (bin yedi yüz otuz altı) işçi…

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Rakamlar, çoğu zaman duygularımız üzerinde dondurucu etkiye sahiptirler. Oysa iş cinayetlerinde ölenler rakam değil birer can. Bunu daha iyi ifade edebilmek için size bir insan hikayesi anlatacağım: 1736 işçiden 1’inin hikayesini.

Geçen yıl bugün, 20 Ocak 2019’da kaybettik onu. Elektrik işçisi Sedat Yeşilköy işinde tecrübeli, çok sevilen, mücadeleci bir işçiydi. Canımdı, yol arkadaşımdı. BEDAŞ’ta yıllarca çalışmış, Tes-İş Sendikasında işyeri baş temsilciliği yapmıştı.

Ercüment Akdeniz’in yazısı