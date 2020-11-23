Erciyes Üniversitesi’nin 1’inci fazdaki aşısı 44 gönüllüde denendi; yan etki yok

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Covid-19’a karşı geliştirdikleri ‘ERUCOV-VAC’ aşı adayının uygulandığı gönüllü sayısının 44’e ulaştığını ve hiçbirinde yan etki görülmediğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Çalış, şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi ERÜ’de geliştirilen Covid-19’a karşı aşımızın Faz-1 çalışması devam etmektedir. Bugün itibariyle 44 gönüllümüzün aşı adayı dozu yapılmış oldu ve çok şükür hiçbirinde yan etki görülmedi. Bu, Faz-1 çalışmaları için çok önemli bir şey. Faz-1 çalışmasının vazgeçilmez ve en önemli parametresi güvenlik. Güvenliği bu şekilde aşmış olacağımıza inanıyorum. Üç gün sonra ikinci doz aşılaması yapılacak.”

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Edilen sonuçların, 2’inci faz çalışmalarına bir an evvel geçilebileceğine işaret ettiğini belirten Çalış, “İnşallah Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçeceğiz ve Faz-2’ye bir an evvel başlamak istiyoruz” dedi.