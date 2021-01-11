Erciyes Üniversitesi Rektörü: Yerli aşının faz-2 çalışmaları en geç ay sonunda başlar

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli Covid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarına en geç ay sonunda başlanmasının planlandığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Mustafa Çalış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Reklam

Aşının dolum işleminin Koçak Farma firmasında yapıldığını dile getiren Çalış şunları aktardı: “Onlar da çok destek veriyorlar. Şu anda 200’ün üzerinde gönüllüde faz-2’ye geçeceğiz ama 400’ün üzerinde gönüllümüz şu anda bekliyor. Bunların çalışmaları devam ediyor. faz-2 hemen aşı başladı, vurulacak anlamına gelmiyor. Ondan önce birtakım çalışmalar gerekiyor. Faz-1 aşamasında da Koçak Farma’da dolum oldu, orada güvenlik testleri yapıldı, sonrasında başlamıştık.

Şu anda güvenlik testleri devam ediyor, dolum işlemleri devam ediyor. İnşallah bu ayın sonuna Faz-2’ye başlamayı düşünüyoruz ama bir hafta önce, bir hafta sonra olabilir.”

Aşı çalışmaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Çalış, şöyle devam etti: “Aslında faz-2’ye geçtik de sayılır ama aşılama başlamadı sadece çünkü faz-2’ye geçmek demek gönüllüleri bulmak, ön çalışmalarını yapmak, onların tahlillerini almak demek. Bunlar yavaş yavaş başladı. Dozlamaya da inşallah en kısa süre içinde geçmeyi düşünüyoruz. ‘Şu an, şu tarihte’ demek de doğru olmaz.”

Reklam

“45-50 günde faz-2 biter”

Türkiye’de dört aşı çalışmasının olduğunu anımsatan Çalış şunları söyledi: “Bunlar da inşallah faz-1’e geçecek. Ocak ayının sonunda hatta şubatta bile başlasak bir 45-50 günde faz-2 biter. faz-3 dediğimiz şey, geniş bir aşılamadır. İnşallah, dua edin, her şey yolunda giderse bizim aşımızın da nisan ayında acil kullanımla hem faz-3’ü hem geniş kullanımı olur diye ümit ediyoruz.”