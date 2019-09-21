Ercan Güven: Galatasaray’ın ‘hızırı’ gibi Ali Koç

Galatasaray’ın ‘hızırı’ gibi Ali Koç.

Sarı Kırmızılı takım, transferde sendeliyor; yetişiyor.

Lige kötü başlıyor, bir demeç daha Terim için.

Divan’da üyeler yerden yere mi vuruyorlar Galatasaray yönetimini, Liseli-Liseci meselesi mi hortluyor veya Florya’dan, Riva’dan hayal kırıklığı haberleri mi geliyor… Ali Koç hazır.

Hatta Brugge gibi ayarı kendisinden bir tık düşük takımdan alamadığı galibiyetle Şampiyonlar liginde canı sıkılmasına bile izin vermiyor Galatasaray’ın; sayın Ali Koç patlatıyor bir Fatih Terim demeci, yüksek vasıflı betona dönüyor rakip.

Ercan Güven’in yazısı