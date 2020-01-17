Ercan Güven: Fenerbahçe’yi tırmalamak hala pirim yapıyor

Adrenalini gerçek anlamda yükselten ilk hayati mesele “kulüplerin yapılandırılması” süreci, sadece futbolumuzun balayını bitirmedi, düşmanlığı da hortlattı.

Ben söylemiyorum; sayın Koç açıkladı:

“Barış falan yok, artık birinci öncelik Fenerbahçe”!

“Küçük kıyamet” bu olsa gerek…

Neden şimdi?

Birinci sebep Ali Koç’un dediği gibi tek kişi ile tango yapılmazdı! Her kulüp aynı süreçte aynı notayı çalamadı. Fenerbahçe’yi tırmalamak hâlâ prim yapıyor zira.

İkincisi… Vatandaşa “rağmen” hiçbir şey yapılamaması. Öğrenilmiş bir düşmanlık iliklerimize işlemiş, beyinler ona göre şekillenmiş. Rakiplerden gelen en ufak bir “dokundurmayı” es geçerseniz, sizin “yetersiz ve yeteneksiz” bir başkan olduğunuzu düşünüyor taraftar denilen kitle.

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Ercan Güven’in yazısı