Ercan Güven: Eldeki kuş kaçtı, daldaki uçmak üzere… Ağla Fener!..

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Pardon!.. “Türkiye Kupası asıl hedef değil” miydi Fenerbahçe’de!..

Sakın ha “Ziraat Kupası Türkiye’nin iki numarası” falan demesin kimse.

Bir şeyin değerini “az” ve “istenen” olması belirler. Türkiye Kupası tıpkı Lig şampiyonluğu gibi sezon başına bir tanedir ve bugüne kadar “kalsın teşekkür ederim” diyen görülmemiştir.

Eldeki kuş kaçtı, daldaki uçmak üzere… Ağla Fener!..

“Tutma göz yaşlarını / Onur da ağlar” diyor Diyarbakırlı söz ustası Ahmed Arif… Akhisarspor gibi bir fenomene yenilmek o kadar da kötü değil.

Ve bir tebrik de bagajında taraftar kini olmayan bu finali Diyarbakır’a taşıyarak anlamına anlam katan, ülke barışına katkı yapar hale getiren Federasyon’a.

Vermeden almak olmaz… Futbol da borcunu ödesin biraz bu memlekete…

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Ercan Güven’in yazısı