Erbil’de valilik binasına saldırı: Saldırganlar IŞİD’le bağlantılı olabilir

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) başkenti Erbil’de valilik binasına saldırı düzenlendi. IŞİD’le bağlantılı olabileceği belirtilen üç saldırgan öldürüldü.

Rudaw’ın haberine göre saldırı bu sabah saat 08.00 sıralarında gerçekleşti. Üç saldırgan, kapıda duran bir polisi yaraladıktan sonra valilik binasının içine girdi.

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Erbil Vali Yardımcısı Tahir Abdullah, güvenlik güçlerinin binanın etrafında geniş güvenlik önlemi almasının ardından, saldırganların etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldığını bildirdi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmalarda üç saldırganın da öldürüldüğü belirtildi. Çatışmalarda bir polis, üç asayiş görevlisinin de yaralandığı aktarıldı. Valilik binası içerisinde saldırganlarca rehin alınan bir kişiyse kurtarıldı.

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Erbil Emniyet Müdürü Yardımcısı Berzan Kasab, ilk belirlemelere göre saldırganların IŞİD’le bağlantılı olabileceğini söyledi.