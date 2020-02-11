Erbil’de Türk diplomatı ve iki Irak vatandaşını öldürenlere idam cezası

Irak Kürt Bölgesinin Başkenti Erbil’de Türk diplomat Osman Köse ve iki Irak Kürdistan Bölgesi vatandaşını öldüren iki kişinin idam cezasına çarptırıldığı bildiriliyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

17 Temmuz 2019’da Erbil’in işlek bölgelerinden Havaalanı caddesinde, üzerinde otelin de bulunduğu iş merkezinin girişinde yer alan ve güvenlik görevlilerinin giriş çıkışları kontrol ettiği restorana sivil kıyafetle giren PKK’lıların gerçekleştirdiği saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse ile iki Iraklı hayatını kaybetmişti.

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Olayın ardından düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın kardeşi Mazlum Dağ’ın da bulunduğu altı kişi yakalandı. Haklarında dava açılan altı kişi Erbil 2. Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlandı.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, sanıklar bugün son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti olaya doğrudan karışan iki kişiyi idamla cezalandırırken, bir kişiye bir yıl hapis cezası, üç kişiye de ikişer yıl hapis cezası verdi.

Mahkemenin hangi isimlere idam cezası verdiği ise açıklanmadı.

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Irak Kürt Bölgesi yasalarına göre idam cezasının, önce istinaf ve temyiz mahkemelerinde onaylanması gerektiği, ardından kararın Bölge Başkanı Neçirvan Barzani’nin onayına sunulacağı, idam cezalarının, Barzani’nin onaylaması halinde infaz edilebileceği belirtildi.